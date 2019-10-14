Навка призналась в любви к Юдашкину в день его рождения

Спортсменка опубликовала поздравление для Валентина Юдашкина в личном "Инстаграм". Татьяна Навка опубликовала несколько совместных фото с кутюрье. На всех снимках звезда спорта облачена в наряды мастера.
Например, в черном пышном платье с цветочной вышивкой Навка блистала на вечеринке в честь 20-летия российского издания Vogue в конце прошлого года. Выходила Татьяна в свет и в других нарядах дизайнера: в стильном клетчатом костюме и платье персикового оттенка.
"С Днем Рождения, мой дорогой и любимый Валентин Юдашкин @vyudashkin!!! 🎆🎆🎆 Наш маэстро моды, мастер стиля и бесконечный талант гения!!! Пусть твоя жизнь будет долгой, радостной, счастливой и бесконечно творческой, с огромным количеством верных и преданных друзей рядом!!! Чтобы твоя любящая семья радовала все больше, а ваши семейные узы становились только крепче!!! 💯 люблю тебя и всю твою многочисленную прекрасную семью!!😘😘😘(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Татьяна Навка под снимком.
Добавим, что Валентина Юдашкина сегодня чествовал весь свет отечественного шоу-бизнеса. Одной из первых кутюрье поздравила Алла Пугачева. Следом за ней одарили именинника теплыми словами юморист Максим Галкин и коллега по цеху Александр Васильев.
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