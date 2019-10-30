Навка умилила народ семейными нежностями

Супруга пресс-секретаря президента России показала поклонникам черно-белые фото из семейного архива. На них сестры запечатлены совсем юными.
Татьяна Навка трогательно обратилась к Наталье. "Спасибо родителям, что есть ты у меня!!! Спасибо, что всегда рядом!!! Спасибо тебе за то, что всегда придешь на помощь и подставишь плечо!!! Я очень сильно тебя ценю, дорожу и обожаю!" – написала фигуристка, не забыв поздравить сестру с днем рождения. "Будь здорова и счастлива, моя единственная, незаменимая и неповторимая", – добавила она.
Публикация растопила сердца подписчиков Татьяны Навки. Обеих сестер они назвали красавицами и поздравили именинницу. "Две сестры – это просто счастье для родителей", "Как хорошо, что есть сестра!", "Классные", - высказались фолловеры.
Напомним, ранее муж Татьяны Навки Дмитрий Песков отметил 52-й день своего рождения. Его старшая дочь Лиза рассказала, какой подарок приготовила для отца – благодарность за счастливое детство. Отметим, после развода родителей Лиза по-прежнему хорошо общается с отцом и нашла общий язык с его новой супругой Татьяной Навкой и старшей дочерью Сашей Жуковой.
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