Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала

О конфликте спортсменки Татьяны Навки и продюсера Яны Рудковской стало известно в начале октября. Как оказалось, Яну задело, что в день премьеры нового ледового шоу с участием ее сына Александра, Татьяна решила поставить свое выступление вместе с пятилетней дочерью Надей. Обиженная Рудковская не смогла промолчать и воткнула Навке шпильку в социальных сетях, что породило скандал в прессе.
"Так случилось, что 27 декабря мы объявили премьерой. Так получилось. Яна пытается перенести, пытается мне объяснить, что давай кто-то из нас перенесет. А я не вижу в этом большой проблемы. У каждого свой зритель. Если кто-то не придет ко мне из моих друзей, я никогда в жизни не обижусь. Я знаю, что придут на следующий день", – заявила Навка.
По словам Татьяны, уже много лет подряд премьеры ее шоу назначаются на 27 декабря. Фигуристка не собирается изменять традициям в угоду кому-либо.
Навка также подчеркнула, что на Рудковскую обиды не держит. Более того, фигуристка благодарна продюсеру за бесплатную рекламу ее шоу.
"Я, наоборот, позвонила Яне и сказала: "Ян, спасибо тебе за рекламу. Конкуренция двигатель прогресса", – сказала Татьяна Навка в ютуб-шоу "Пятница с Региной".
По словам спортсменки, она всегда любила соперничать. По признанию Татьяны Навки, если раньше она приезжала на соревнования и понимала, что там у нее нет конкурентов, она падала духом.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Это форум ума лишённых?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?