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Шоу-бизнес

Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала

Фото: Пресс-служба
Фигуристка Татьяна Навка не собирается уступать Яне Рудковской. Об этом супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала в программе Регины Тодоренко.
прочитано 734 раза

О конфликте спортсменки Татьяны Навки и продюсера Яны Рудковской стало известно в начале октября. Как оказалось, Яну задело, что в день премьеры нового ледового шоу с участием ее сына Александра, Татьяна решила поставить свое выступление вместе с пятилетней дочерью Надей. Обиженная Рудковская не смогла промолчать и воткнула Навке шпильку в социальных сетях, что породило скандал в прессе.

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Татьяна Александровна Навка фигуристка

"Так случилось, что 27 декабря мы объявили премьерой. Так получилось. Яна пытается перенести, пытается мне объяснить, что давай кто-то из нас перенесет. А я не вижу в этом большой проблемы. У каждого свой зритель. Если кто-то не придет ко мне из моих друзей, я никогда в жизни не обижусь. Я знаю, что придут на следующий день", – заявила Навка.

По словам Татьяны, уже много лет подряд премьеры ее шоу назначаются на 27 декабря. Фигуристка не собирается изменять традициям в угоду кому-либо.

Фото: Пресс-служба

Навка также подчеркнула, что на Рудковскую обиды не держит. Более того, фигуристка благодарна продюсеру за бесплатную рекламу ее шоу.

"Я, наоборот, позвонила Яне и сказала: "Ян, спасибо тебе за рекламу. Конкуренция двигатель прогресса", – сказала Татьяна Навка в ютуб-шоу "Пятница с Региной".

По словам спортсменки, она всегда любила соперничать. По признанию Татьяны Навки, если раньше она приезжала на соревнования и понимала, что там у нее нет конкурентов, она падала духом.

25 октября 2019, 14:41
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дамы, успокойтесь ))) Ваши детки никому не интересны, разве что вашей светской г*овнотусовке.
1

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