Алена Водонаева показала аппетитные ягодицы

На снимке светская львица позирует в белоснежной шубе с длинным ворсом. Она распахнула полы наряда так, что стали видны ее подтянутые ягодицы и сочные бедра.
Главным атрибутом было сооружение из веток, страз и бахромы на голове у Водонаевой. Оно выполнено в черном цвете, что создает некий контраст по сравнению с белым нарядом звезды.
"Доброе утро! Я и моя ляжка, возомнившая себя минимум Дженифер Лопес, желаем вам отличной пятницы. Всех дам Москвы сегодня жду у себя в салоне красоты на традиционные пятничные сборы 💄💇🏻♀️💅🏽 Сама сегодня буду на вечер собираться, поэтому увидимся ❤️", – подписала снимок звезда.
Фанаты были слишком увлечены необычном образом ведущей, сообщает Пятый канал. "Нереальное фото. Образ лично у меня ассоциируется с каким-то божеством, например Берегиня. Прям очень красиво 🔥", "Какая цаца!", "Роскошная ❤️", "Нереальная!" – восторгались пользователи Сети.
"Аппетитные ляжки, не хуже, чем у Джей Ло. У нее мяско чуть больше!" – отметил обожатель.
Алена напомнила всем, ожидающим презентацию книги "Мамин торт", о предстоящих встречах. Они стартуют уже через две недели. "Москва и Питер, я с нетерпением жду наших свиданий, разговоров и совместных фотографий", – призналась Водонаева.
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