"Хорошеет год от года": Навка расцвела после слов Пескова

Пресс-секретарь Владимира Путина, общаясь с журналистами, ответил на вопрос, "что для него самое важное в жизни". Дмитрий Песков не задумываясь сказал, что супруга.
"Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь", – сообщил муж Натьяны Навки телеканалу "Ю".
Отметим, что в тот момент фигуристка была рядом с избранником, поэтому слышала его слова. Татьяна расцвела, после признания Дмитрия.
Отметим, что Навка и Песков вместе с 2010 года. В августе 2014 года у пары родилась общая дочь Надежда. Через год знаменитости решили официально оформить отношения.
Свадьбу гуляли в Сочи, в элитном отеле Rodina Grand Hotel & SPA. Поздравить жениха и невесту приезжали Филипп Киркоров, Анна Семенович, Яна Рудковская, Алика Смехова, Николай Басков, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Валентин Юдашкин с семьей, Алексей Ягудин и многие другие.
Для Татьяны Навки этот брак стал вторым. Дмитрий Песков женился в третий раз. Первым мужем фигуристки был коллега по цеху Александр Жулин. У бывших супругов есть дочь Александра.
От первой супруги, Анастасии Буденной, у Дмитрия Пескова есть сын Николай. Вторая жена, Екатерина Солоцинская, родила пресс-секретарю президента России дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени.
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