"Прекратите эту вакханалию!": мать Началовой резко высказалась об Исаевой

То Анна Исаева якобы требует присвоения Юлии Началовой звания Героя России посмертно, то ее обвиняют в убийстве певицы. Исаева устала оправдываться. Не выдержали нервы и у родных Юлии Началовой.
"Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время приходится писать обращение к российской прессе, – взорвалась от негодования мать Началовой. – Надоело читать всякую чушь! Противно! Хватит! Когда же Вы начнете писать правду?".
Раскрыла она и подноготную отношений дочери с пресс-секретарем Анной Исаевой, которую певица считала своей сестричкой.
"До последних дней Юля работала и близко дружила со своим пресс-секретарем – Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта!" – заверила Таисия Николаевна.
"Журналисты! Вы же люди, не звери! Имейте хоть каплю совести! Прекратите эту вакханалию!" – потребовала мать Началовой.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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