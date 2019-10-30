"Прекратите эту вакханалию!": мать Началовой резко высказалась об Исаевой

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Среда 30 октября
Лента новостей
14:02
Рост числа смертельных заболеваний: стало известно о последствиях глобального потепления
13:26
Спастись от рака легких можно с помощью йогурта
13:22
Объявлена дата долгожданного боя Хабиба Нурмагомедова
13:17
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
13:13
В московской школе произошла стрельба
12:37
Приехавший в Донбасс Зеленский попал в заложники
12:35
Почему в России не говорят о сексе
12:12
Ротшильды дербанят Украину: что им нужно от одной из самых бедных стран Европы
12:07
Известная артистка оправдалась за глумление над трупом
11:38
Победоносный Овечкин взял новую вершину
11:32
Обманул Путина? Вскрылась чудовищная ложь Зеленского
11:06
Сгоревший в Москве автобус попал на видео
11:03
В Москве двух человек зажало между трамваями
10:43
20-летнюю дочь певицы Славы сняли в свадебном платье
10:24
Плюнувшая Пугачева ушла в отрыв
10:15
В Театре Сац покажут балет "Картинки с выставки" к 180-летию Мусоргского
10:13
"Пропащие люди": украинский телеведущий унизил жителей Донбасса
10:11
Возможны аварии: москвичей предупредили о гололедице
09:30
Предпочтения Елизаветы II разочаровали мужчин
09:27
Смерть близкого человека выбила Андрея Губина из колеи
09:07
В Москве в результате ДТП пострадал человек
09:04
"Ты ведьма!": голая Монеточка не на шутку растревожила народ
08:34
Новое несчастье: мать Анастасии Заворотнюк теряет слух
08:18
Все сорвали: певице Валерии подложили свинью
08:11
"Мы ее обожаем": Толкалина сообщила о пополнении в семье
06:35
Взрыв гранаты: озвучена причина гибели Зеленского
06:05
"Сама нежность": мать Тимати показала трогательные кадры с новорожденным внуком
04:27
"Это же артист растет!": сын Подольской и Преснякова поразил неожиданным талантом
02:33
Чем опасны ночные перекусы
00:19
"Все у них уже прогорело": на отношениях Ивлеевой и Элджея поставили крест
21:52
"Заменить идеал": заговорили о личной жизни вдовы Хворостовского
21:35
В работе Google произошел глобальный сбой
21:19
Хулиганка Наргиз набросилась на Фадеева из-за "пьяного" концерта
21:04
Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику
20:42
"Вас разводят!": Сергей Зверев стал жертвой лживых организаторов конкурсов красоты
20:38
В Удмуртии машина насмерть сбила мужчину
20:32
Злопамятная Собчак отомстила Харламову через оскандалившуюся Асмус
20:20
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
20:07
Бузову призвали потренировать язык с опытным наставником
19:49
Руководивший затоплением станции "Мир" академик умер после продолжительной болезни
19:30
Названа роковая ошибка списанного со счетов Зеленского
19:21
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык "убогим"
19:21
"ЕР": введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам преждевременно
18:59
"У дочери две квартиры": Тарасов высказался о разборках с экс-женой
18:42
В Петербурге автомобиль протаранил здание школы
18:26
Ученые назвали самый вредный продукт
18:11
Эксперты: Будущее бизнеса – за облачными технологиями
18:10
Фадеев заговорил после слухов о сердечном приступе
17:54
Вид 84-летней Фрейндлих вызвал беспокойство
17:53
Наследница в пролете: освободившийся из тюрьмы бизнесмен требует миллионы Быстрицкой
17:46
Актер из сериала "Мент в законе" обокрал салон сотовой связи
17:26
Синоптики рассказали о погоде на ноябрьские праздники
17:09
Жестокое избиение девочки детсадовцами попало на видео
16:58
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
16:43
Один человек погиб: в Башкирии семья отравилась угарным газом
16:30
Миддлтон побила опустившуюся Маркл
16:21
Срочно: Зеленского отстранили от власти
16:14
"Он болен": Барановская о причинах странного исчезновения Аршавина
16:06
"Моя Мишель" отметит юбилей в "Известия Hall"
15:50
В Подмосковье вандалы разрушили фонтан
15:45
"Вызывайте мне скорую!": Варнава убила россиян своей развязностью
15:38
"Обернется против нее": муж впервые прокомментировал скандал с Милявской
15:37
Facebook обманул систему распознавания лиц
15:26
Под Архангельском мужчина жестоко убил отца из-за голосов в голове
15:17
Пожилой бодибилдер покорил публику горячим танцем пингвина (видео)
15:02
"Все, конец": несправедливость и беспредел в шоу-бизнесе добили Катю Лель
15:01
Фандера поставила жесткий ультиматум Янковскому
14:58
Ухаживать легче: Малышева объяснила преимущество очков перед линзами
14:57
Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов
14:53
У Корчевникова отвалилась челюсть после признания Фадеева
14:49
В Петербурге из-за взрыва колеса погибли два человека
14:22
Дачников избавили от лишних выплат
14:12
Зеленский не спасет: Украине предрекли мрачное будущее
13:59
"Неадекват!": "сестричка" Началовой возмущена потоком бессовестной лжи и провокаций
13:43
Знаменитости в панике спасаются от огромного пожара (видео)
13:31
МУЗ-ТВ поддерживает детский футбол
13:24
"Надежды никакой": медики велели молиться родившей матери Децла
13:17
Володин: Примаков считал Путина преимуществом России
13:14
"Чтобы вся падаль сгорела": взбешенный народ потребовал умертвить Бузову вместе с геями
13:05
В Москве три человека скончались на вечеринке с наркотиками
13:04
"У себя в студии я драк не позволяю": Соловьеву пришлось разнимать гостей
12:50
Плохая привычка: почему нельзя пить кофе по утрам
12:36
"Повезло Потапу": полуголая Каменских лишила россиян дара речи
12:34
В Москве из-за аварии по МКАД разлетелись баллоны с кислородом
12:25
"Пусть страна знает правду": муж-изменщик требует миллионы за откровения о браке с Лолитой Милявской
12:08
Этого никто не ожидал: положение Зеленского резко ухудшилось
12:05
Окольцевали: фаворитка Фадеева о переменах в личной жизни
12:04
Распоясавшийся Киев жестко поставили на место
11:52
Народ простился с умершей от рака Пугачевой
11:42
"Хватит петь, сиди дома!": ревнивый муж устроил взбучку Жасмин
11:35
Психолог назвал главную мужскую обязанность в отношениях
11:33
Раздевшаяся перед камерой Асмус нашла неожиданную защиту
11:27
Путин наградил экипаж аварийно севшего Ан-24
11:18
Названы главные страхи россиян
10:53
Схватившаяся за живот Бузова разоблачила беременность Собчак
10:38
Вейп назвали причиной мучительной смерти
10:34
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе
10:27
Снова папа: вся правда о внебрачных детях Прохора Шаляпина
10:13
"Не узнать!": новое фото Заворотнюк появилось в Сети
10:12
Топ-6 показов Moscow Fashion Week в Гостином дворе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Требует серьезного лечения: Малышева поведала о последствиях герпеса
"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме
Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина
Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак
"Бабкины деньги и связи помогли": Стас Пьеха устал от вопросов про протекцию в шоу-бизнесе
После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ
Шоу-бизнес

"Прекратите эту вакханалию!": мать Началовой резко высказалась об Исаевой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Про самого известного пиарщика страны Анну Исаеву пишут сегодня, кажется, больше, чем про других звезд. Каждый день она что-то комментирует, вспоминает, заявляет. Недобросовестные журналисты часто спекулируют на ее добром честном имени и втягивают Исаеву в скандалы. Но, как писал Антон Чехов, всякому безобразию есть свое приличие.
прочитано 718 раз

То Анна Исаева якобы требует присвоения Юлии Началовой звания Героя России посмертно, то ее обвиняют в убийстве певицы. Исаева устала оправдываться. Не выдержали нервы и у родных Юлии Началовой.

ПО ТЕМЕ

Исаева потребовала присвоить Началовой высокое звание посмертно

"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время приходится писать обращение к российской прессе, – взорвалась от негодования мать Началовой. – Надоело читать всякую чушь! Противно! Хватит! Когда же Вы начнете писать правду?".

Раскрыла она и подноготную отношений дочери с пресс-секретарем Анной Исаевой, которую певица считала своей сестричкой.

"До последних дней Юля работала и близко дружила со своим пресс-секретарем – Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта!" – заверила Таисия Николаевна.

"Журналисты! Вы же люди, не звери! Имейте хоть каплю совести! Прекратите эту вакханалию!" – потребовала мать Началовой.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор: 30 октября 2019, 13:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику
Названа роковая ошибка списанного со счетов Зеленского
Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов
Распоясавшийся Киев жестко поставили на место

Шоу-бизнес

"Прекратите эту вакханалию!": мать Началовой бьется в припадке из-за Исаевой
"Тает, соглашается на все": Асмус о манипулировании Харламовым
Сенсационные подробности о покушении на знаменитого российского рэпера
"Будто состарилась за один день": звезду Голливуда окунули лицом в грязь

Проишествия

Знаменитости в панике спасаются от огромного пожара (видео)
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда
Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Пугачева увозит раненую Волочкову из России

Примадонна покидает страну
Шоу-бизнес

"Обернется против нее": муж впервые прокомментировал скандал с Милявской

Дмитрий Иванов дал первое интервью
Политика

Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов

Граждане больше не надеются на государство
Шоу-бизнес

"Все, конец": несправедливость и беспредел в шоу-бизнесе добили Катю Лель

Певица говорит, что не было сил дышать

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе
"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву

Регионы

"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru