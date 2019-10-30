"Прекратите эту вакханалию!": мать Началовой резко высказалась об Исаевой

Про самого известного пиарщика страны Анну Исаеву пишут сегодня, кажется, больше, чем про других звезд. Каждый день она что-то комментирует, вспоминает, заявляет. Недобросовестные журналисты часто спекулируют на ее добром честном имени и втягивают Исаеву в скандалы. Но, как писал Антон Чехов, всякому безобразию есть свое приличие.

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