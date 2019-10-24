"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом

"У меня была сегодня запланирована детская съемка, – похвасталась Исаева на своей странице в социальной сети "Инстаграм". - Мы с Хрюшей, хедлайнером проекта "Спокойной ночи, малыши!" и самым известным поросенком СССР и России, прощались с годом Свиньи! Да, да, на телевидении уже начали снимать новогодние программы! Как мы гоготали, мы смеялись до икоты, когда Настя Спиридонова обращалась к персонажу Хрюши и вела с ним диалог на полном серьезе. Как только разрешат выложить хоть какое– то видео об этом, я поделюсь с вами!".
Многочисленные подписчики "сестрички Началовой" поразились снимком. "Как же важно выпускать своего"внутреннего" ребенка, холить и лелеять, позволять детские шалости, дурачиться и радоваться. Пусть таких дней будет намного больше в жизни каждого"," А почему бы вам не стать ведущей "спокушек"? Тетей Аней", "Благодаря Юле, я теперь знаю такого замечательного человека, от которого получаю полезную информацию и мотивацию", – написали восторженные люди в комментариях.
Напомним, что Анна Исаева сыграла камео в биографическом сериале о жизни и смерти своей подопечной Юлии Началовой. Работа над картиной ведется Первым каналом в обстановке строгой секретности. Известно лишь, что роль певицы досталась актрисе Марине Орловой, а на экраны лента выйдет уже в этом году.
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