Мать Тимати показала трогательные кадры с новорожденным внуком

"Все, что вы хотели узнать о Ратмире, но боялись спросить", – написала Юнусова под фото. Фолловеры пришли в восторг от снимков и одарили звездную семью комплиментами, не скрывая эмоций.
"Так трогательно", "Какие лапочки, дай бог им здоровья!!!", "Какие сладуси", "Такие милахи! А Алиса не боится больше держать его на ручках?", "На кого похож?", "У Вас очень милые внуки! Добра и здоровья им", "Последнее фото – прям сама нежность", – умилились подписчики матери рэпера Тимати. Пользователи соцсети завалили Симону вопросами, на каждый из которых она постаралась ответить.
Отметим, дочь Тимати Алиса большую часть времени проводит с бабушкой. Несмотря на то, что ей было страшно прикоснуться к малышу в роддоме, сейчас девочка с удовольствием обнимает и целует братика.
Симона с энтузиазмом взялась за воспитание новорожденного Ратмира. Мать рэпера Тимати даже сделала татуировку в честь внука. Теперь на ее руке два рисунка в виде римских цифр с датами рождения детей рэпера.
Напомним, 16 октября в одном из элитных столичных роддомов модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Этот ребенок для рэпера Тимати второй. На родах присутствовал музыкант и его мама. Симона Юнусова в восторге от малыша – она не скрывает счастья и делится радостью с подписчиками в своем микроблоге.
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