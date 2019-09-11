Настю Ивлееву застукали прикованной к кровати наручниками

Знаменитость в свое время прославилась благодаря забавным роликам в социальных сетях. Так, накануне, она опубликовала очередное видео в своем Instagram-аккаунте.
Эта рекламная запись посвящена новому крему с маслом конопли. Чтобы максимально привлечь покупателей к новому продукту, Настя разыграла необычную сценку.
Идея его заключается в том, что молодая девушка ждет дома любовника. Она тщательно подготовилась к его приходу: запихнула носки в лифчик, сделала яркий мейк-ап в стиле 90-х, запаслась вином и даже приобрела по такому случаю плюшевые наручники для любовных утех.
Как сообщает Teleprogramma.pro, перед свиданием Ивлеева решила протестировать секс-игрушку. Она приковала себя к кровати, но в спешке забыла ключ.
Понимая, что попала в ловушку, она ногой попыталась достать до ноутбука. Хоть и с большим трудом, но ей удалось это сделать. В один клик она заказала чудо-крем с доставкой на дом. Когда курьер принес заказ, Настя смазала руку средством и с легкостью вытащила руку.
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