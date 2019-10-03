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"Коллектив возражает": "Ленком" ответил Поргиной после отмены вечера памяти Караченцова

Фото: www.globallookpress.com
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала журналистам, что вечер памяти ее мужа отменен. Директор театра "Ленком", где планировали провести мероприятие, Марк Варшавер был вынужден прокомментировать ситуацию.
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21 октября в театре должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Однако накануне вдова покойной звезды узнала шокирующую весть – концерт отменили.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Якобы администрация "Ленкома" решила не проводить мероприятие, ссылаясь на то, что 21 октября еще не исполнится 40 дней со смерти художественного руководителя театра Марка Анатольевича Захарова. Не надо говорить, что Людмила Поргина, которая очень трепетно относится ко всему, что связано с ее ушедшим супругом, была раздавлена.

Журналисты связались с директором "Ленкома" Марком Варшавером и попросили прояснить ситуацию. Марк Борисович уверил представителей прессы, что вечер памяти Николая Караченцова обязательно состоится, но в другой день.

"Коллектив возражает, коллектив не хочет, чтобы вечер проходил, когда еще не прошло 40 дней. Еще же у нас есть работа в театре, кроме вечеров. Поэтому в один из понедельников, когда у нас нет сложного сценического оборудования, которое мы должны установить накануне. Обязательно проведем, даже двух мнений быть не может", – заявил Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, Николай Караченцов служил в театре "Ленком" с 1967 года. Артист скончался в 2018 году. 

3 октября 2019, 18:47
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Каким запомнился Николай Караченцов

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