"Из-за меня": Костюшкин высказался о распаде "Чай вдвоем"

Вокалист в шутливой манере рассказал, почему дуэт "Чай вдвоем" распался. Стас Костюшкин подозревает, что всему виной его улыбка.
"Рубрика "Когда-то я молодушкой была". Смотрю на это видео и понимаю, что "Чай вдвоем" распался из-за меня. Ну как можно с такой тупой ухмылкой петь! Если бы была машина времени, я бы переместился в прошлое, чтобы дать себе по ж..пе!!" – написал певец в личном "Инстаграм".
Поклонницы оценили чувство юмора Костюшкина. Фанатки выразили надежду, что группа когда-нибудь воссоединится и порадует их новыми хитами.
Напомним, Денис Клявер и Стас Костюшкин создали коллектив "Чай вдвоем" в 1994 году. Популярность к артистам пришла не сразу, долгое время песни группы не брали на радио. Только в начале 2000-х композиции дуэта получили признание публики. Треки "Чай вдвоем" тогда звучали из "каждого утюга".
Группа просуществовала 18 лет. О том, что стало причиной распада "Чай вдвоем", до сих пор точно неизвестно. Поговаривали, что во всем виновата супруга Стаса Костюшкина. Мол, она подбивала мужа бросить коллектив и начать сольную карьеру. Позже в интервью Стас опроверг эти домыслы, заявив, что Юлия не имела отношения к закрытию проекта.
По словам Стаса Костюшкина, он и его коллега Денис Клявер в какой-то момент поняли, что в рамках дуэта достигли своего творческого максимума. Артисты приняли обоюдное решение разойтись.
Интересно, но долгие годы работы бок о бок не сделали Костюшкина и Клявера друзьями. После ухода из группы знаменитости перестали поддерживать отношения. Стас и Денис не держат друг на друга обид, просто в обычной жизни у них мало общих интересов.
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