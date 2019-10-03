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Водонаева раскритиковала знаменитую супермодель за щеки и жир

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-участница "Дома-2" высмеяла Джиджи Хадид. В Сторис своего Инстаграм Алена Водонаева раскритиковала ее за немодельную внешность.
прочитано 208 раз

Телеведущая не скрывает, что испытывает неприязнь к полным людям. Она часто критикует тех, кто не следит за своей внешностью, в соцсетях. На сей раз Алена Водонаева распекла 24-летнюю Джиджи Хадид.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Супермодель приняла участие в показе Chanel в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала темно-серую кофту с узорами, мини-шорты и черные колготки. Образ Хадид дополнила маленькой сумочкой.

Алену Водонаеву возмутил внешний вид Джиджи. Она посчитала, что звезда подиума не соответствует модельным параметрам. "Я, конечно, не язва, но Джиджи Хадид точно модель? Что это за щеки на лице и на жопе?", – с сарказмом написала звезда "Дома-2".

Телеведущая известна своим острым языком. Алена Водонаева метко и резко критикует представителей шоу-бизнеса, не стесняясь в выражениях. Напомним, ранее знаменитость высказалась о бракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука.

Как писали "Дни.ру", Алена Водонаева сравнила секретную свадьбу кинематографиста с помпезным торжеством Ксении Собчак. По мнению телеведущей, режиссеру и артистке удалось переплюнуть Ксению Собчак, которая из кожи вон лезла, чтобы ее свадьба с Константином Богомоловым наделала много шума.

Автор: 3 октября 2019, 00:03
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