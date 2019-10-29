Схватившаяся за живот Бузова разоблачила беременность Собчак

Ежегодная премия "Прорыв года" от журнала бывшей "Мисс Вселенная" Оксаны Федоровой Moda Topical проходила в одном из столичных ресторанов. Посетить мероприятие пришло множество отечественных знаменитостей, в том числе и заклятые подруги Ольга Бузова и Ксения Собчак. Отметим, что отношения у двух гламурных див неоднозначные.
Ольга Бузова не раз становилась жертвой провокаций Ксении Собчак. К примеру, в своем ютуб-шоу журналистка рассказала о просьбе некого дизайнера поговорить с поющей ведущей, чтобы та не носила одежду его бренда. Разразился скандал. В него оказались вовлечены даже некоторые представители отечественного шоу-бизнеса. Интересно, что они встали на сторону оскорбленной Ольги Бузовой.
И вот теперь Оля и Ксюша оказались за одним столиком. "Ха! А чего все говорят, что ты уже с пузом ходишь, беременная?! Опять всех развела, обманула", – цитирует Ольгу Бузову "Экспресс газета". В распоряжении издания даже оказалось фото, на котором поющая ведущая запечатлена держащейся за живот несколько смущенной Ксении Собчак.
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