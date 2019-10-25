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Больная Гагарина встревожила подписчиков своим видом

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Певица пожаловалась поклонникам на то, что в последнее время часто болеет. Полина Гагарина атакована простудой.

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Исполнительница поделилась фотографией без макияжа. Вид артистки ужаснул поклонников. Полина Гагарина настолько разболелась, что стала почти неузнаваемой для некоторых своих почитателей.

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

"Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью. Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... "Лунная призма, дай мне силу!" Помните, откуда фраза?" – пожаловалась Полина Гагарина поклонникам в "Инстаграме". Фолловеры посчитали, что негативные изменения во внешности звезды связаны с ее сумасшедшим графиком, сообщает "Экспресс газета".

Разумеется, пользователи соцсети принялись жалеть Полину Гагарину. "Скорейшего выздоровления", "Береги себя, Поля. Уж очень ты много работаешь", "Полиночка, выздоравливайте, пожалуйста! И никогда не болейте!", "Выздоравливай, любимая красотка", – написали расстроенные фанаты артистки.

Как писали "Дни.ру", ранее певица напугала подписчиков снимком из клиники. На своей странице в "Инстаграме" Полина Гагарина опубликовала фото руки, которая перевязана марлей. Видно, что исполнительница лежит на больничной койке. "Что за сраная осень", – подписала пост знаменитость.

Что случилось, Полина Гагарина пояснять не стала. Судя по всему, ей ставили капельницу. 

Автор: 25 октября 2019, 08:36
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