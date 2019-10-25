Немощная Полина Гагарина пошла на крайние меры из-за серьезной болезни

По словам артистки, ее сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке – в Конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Гагарина также подчеркнула, что все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату.
Кроме того, Полина публично извинилась перед всеми собиравшимися на ее выступление фанатами. А в конце искренне поблагодарила за поддержку и понимание.
"В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре", – заявила не теряющая надежды знаменитость.
Поклонники, конечно, очень огорчились и не скрывали этого. Тем не менее, они постарались приободрить Гагарину и от всей души пожелали ей скорейшего выздоровления. "Мы очень расстроены, очень, но если бы с плохим самочувствием вышла, переживали бы не меньше! Пожалуйста, береги себя! Ждем встречи! Пожалуйста, выздоравливай и долечивайся!🌹", "Ваше здоровье – самое главное🙏🏼 Поправляйтесь скорее и берегите себя👸🏼❤️", – писали обеспокоенные фолловеры.
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