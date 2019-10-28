Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак

Ксения Собчак буквально прокляла Кристину Асмус, узнав о низких рейтингах своего шоу. Виной тому стала голая грудь миниатюрной актрисы. Асмус ответила возмущенной ведущей.

Недавно на "Ютубе" появился выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", в котором гламурная блондинка побеседовала с Александром Петровым о фильме "Текст", где он исполнил главную роль. В картине также снялись Иван Янковский и Кристина Асмус, изобразившие влюбленных.

Сцена секса их героев и вышла боком шоу Собчак, о чем возмущенная ведущая рассказала на своей странице в соцсети "Инстаграм". В передаче был показан фрагмент откровенной любовной сцены. "Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус", – сообщила Ксения.

"С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно, топ-трендов и х*** просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале... Звоню менеджеру "Ютуба". Выясняется, что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секс-кадров, определив видео как "почти порно"🙈", – пояснила раздосадованная Собчак.

"Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами😂!" – заключила телеведущая. Впрочем, она призналась, что очень гордится этим интервью.

В комментариях отметилась и виновница провала Ксении Собчак. "Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, топ обеспечен был бы. Но выглядели Вы в интервью прекрасно! Будьте Вы прокляты😂!" – дерзко отреагировала на ее выпад Кристина Асмус.