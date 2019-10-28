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Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак

Ксения Собчак и Кристина Асмус. Фото: Дни.ру
Ксения Собчак буквально прокляла Кристину Асмус, узнав о низких рейтингах своего шоу. Виной тому стала голая грудь миниатюрной актрисы. Асмус ответила возмущенной ведущей.
прочитано 1056 раз

Недавно на "Ютубе" появился выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", в котором гламурная блондинка побеседовала с Александром Петровым о фильме "Текст", где он исполнил главную роль. В картине также снялись Иван Янковский и Кристина Асмус, изобразившие влюбленных.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Сцена секса их героев и вышла боком шоу Собчак, о чем возмущенная ведущая рассказала на своей странице в соцсети "Инстаграм". В передаче был показан фрагмент откровенной любовной сцены. "Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус", – сообщила Ксения.

"С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно, топ-трендов и х*** просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале... Звоню менеджеру "Ютуба". Выясняется, что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секс-кадров, определив видео как "почти порно"🙈", – пояснила раздосадованная Собчак.

"Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами😂!" – заключила телеведущая. Впрочем, она призналась, что очень гордится этим интервью.

В комментариях отметилась и виновница провала Ксении Собчак. "Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, топ обеспечен был бы. Но выглядели Вы в интервью прекрасно! Будьте Вы прокляты😂!" – дерзко отреагировала на ее выпад Кристина Асмус.

Автор: 28 октября 2019, 11:45
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Собчак, кому плохого желаешь, то пусть тебе все в трехкратном размере возвратится
Гость
Ответить
Живи долго и радуй россиян,дорогая-очень-Ксюха.Ты одна такая-умная,смелая,красивая.Слава тебе! Европа и все остальные страны просто лопаются от зависти-нет у буржуинов такого и не будет!
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