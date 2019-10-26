"Это стремно": известный актер откровенно рассказал о сексе с замужней Асмус

Иван Янковский, исполнивший одну из главных ролей в фильме, рассказал о том, как проходила работа над постельными сценами. По словам актера, все интимные кадры он снимал вместе с коллегой Кристиной Асмус.
"Да, мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: "Ну давайте!" и уходит чай пить за дверь", – вспомнил 28-летний артист.
Янковский добавил, что чувствовал себя некомфортно во время работы. Ему не давала покоя мысль, что эти кадры может увидеть супруг Асмус. "Это стремно, на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", – приводит слова артиста PeopleTalk.ru.
Ранее супруга юмориста Гарика Харламова заявила, что не переживала по поводу съемок постельных сцен, и назвала их частью своей профессии. "Ради таких режиссеров, как Клим Шипенко – умных, тонких, деликатных – приходят в профессию. И я счастлива, что являюсь частью этой команды", – цитирует Кристину Асмус StarHit.
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