Петров ублажил себя на съемках при виде фото Асмус

Артист рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме "Текст" режиссера Клима Шипенко. По сюжету герой Александра Петрова находит эротическое видео с персонажем Кристины Асмус в чужом телефоне и начинает себя ублажать.
Ксения Собчак отметила, что Александр Петров держится в сцене довольно скованно. Замечание вызвало у звезды недоумение. "А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?" – удивился актер.
Петров признался, что снимать пикантный эпизод было смешно. "В комнате сидят трое мужиков, один из них мастурбирует. В какой-то момент мы засмеялись", – поделился он.
Кроме того, в беседе с женой режиссера Константина Богомолова артист заявил, что у него есть весьма нестандартный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня. Александр Петров признался, что старается регулярно ходить в баню. Он уверен, что это место уравнивает людей.
"У нас с друзьями возникла традиция ходить в баню при первой возникающей возможности. В бане генералов нет. Там все голые, и неважно, какой у тебя достаток или какой у тебя чин. В этом смысле там можно просто быть собой", - рассказал Александр Петров. Он отметил, что в бане возникает приятное ощущение того, будто он наедине с собой, но в присутствии других.
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