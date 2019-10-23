Алену Водонаеву опустили ниже плинтуса

По словам светской львицы, больше всего ее поразило устройство офиса в стиле в open-space. Это помещение открытого типа.
"Сидит очень много людей, и все они работают, находясь близко друг к другу. Я бы на сто процентов не смогла так близко работать и сидеть с кем-то рядом, вообще. Ни в носу поковыряться, ни бамбук покурить", – призналась Водонаева.
Накануне перед программой Алена опубликовала пост на своей странице в Инстаграм. На видео она запечатлена вместе с плюшевым жирафом, который является частью команды "Рамблер".
"Сегодня дала интервью для #Рамблер завтра буду в эфире любимого Ру.тв в программе "Тема". Просто хотела сказать, что люблю вас, хоть и редко выкладываю что-то в ленту. Надо на Ютуб чемоданы собирать, я думаю. Во всяком случае уже несколько дней вынашиваю идею и мне она кажется прикольной", – заявила ведущая.
Многие обрадовались этой новости и признались, что очень бы хотели видеть Водонаеву на Ютубе. Но, к сожалению, все-таки не все поддержали знаменитость. "Никто не хочет видеть тебя!", – высказалась злопыхательница.
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