"Вульгарное ПТУ": на Собчак вылили ушат помоев

Блогер напомнила, что обратила внимание на округлившийся живот журналистки одной из первых, и посвятила этому пост. "Как говорят мне люди, общающиеся с Ксенией, ее чуть не порвало от возмущения после моего разоблачения. Слишком не вовремя оно случилось", – написала Лена Миро.
По ее словам, Ксения Собчак совершила две крупные ошибки. Во-первых, телеведущая забеременела от режиссера Константина Богомолова будучи в официальном браке с актером Максимом Виторганом. Во-вторых, после этого журналистка вышла замуж за своего любовника "по залету".
"Во-первых, залететь от любовника... – это удел кухарок. Ну, таких беспардонных и туповатых учащихся профтехучилищ. Во-вторых, сам брак по залету – это ведь еще хуже. Не берут замуж? Так нужно заарканить мужика беременностью. Опять же, это не поведение самодостаточной женщины, которая уважает себя, а вульгарное ПТУ", – заявила блогер.
Лена Миро предположила, что после родов Ксения Собчак будет тщательно скрывать своего ребенка от общественности. Чтобы не вызвать подозрения у поклонников, телеведущая сообщит о рождении наследника в конце мая или в июне, "чтобы все сроки сошлись".
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