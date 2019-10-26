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"Писали мальчики из детских домов": Поргина о внебрачных детях Караченцова

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
В ближайшее воскресенье, 27 октября, в столичном ресторане пройдут поминки по Николаю Караченцову. Накануне мероприятия вдова артиста дала откровенное интервью.
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Людмила Поргина прожила вместе с Николаем Караченцовым 45 лет. За эти годы многие женщины заявляли о том, что состояли в романтических отношениях с артистом. Одной из последней стала балерина Елена Дмитриева. По словам вдовы, именно ее откровения могли негативно сказаться на самочувствии актера.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

После смерти Николая Караченцова балерина пришла покаяться к Людмиле Поргиной. "Она потом сказала мне: "Я прошу у вас прощения". Если она решила покаяться, значит, чувствует грех на своей душе. Мне жалко ее", – рассказала артистка в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды".

На вопрос журналиста о внебрачных детях актера вдова ответила категорично. "Нет, внебрачных детей у Коли не было", – заявила она и добавила, что при жизни ему часто писали "мальчики из детских домов". "Люди одинокие, им хотелось приобрести такого отца", – отметила Людмила Поргина.

Артистка также сообщила, что не чувствует себя одиноко после смерти супруга. Ее окружают родственники и друзья из театра "Ленком". "Все меня развлекают, водят по театрам. Я со своими детьми не расстаюсь: два дня у них живу, два дня на нашей с Колей даче – с шестью кошками и собакой", – поделилась вдова.

Автор: 26 октября 2019, 15:53

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