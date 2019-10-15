"Звать не буду": готовящая поминки вдова Караченцова наплевала на злословящую Гузееву

Вдова легендарного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой. Людмила Поргина уверена, что телеведущая не может ее осуждать, так как ничего не знает.

Лариса Гузеева внезапно "наехала" на вдову Караченцова. Звезда шоу "Давай поженимся!" посмеялась над тем, как поминали артиста почти год назад. "Веселая вдова на поминках мужа пила шампанское красными губами", – сказала она о Поргиной.

Людмила Андреевна не понимает, в чем причина и такого негативного к ней отношения. С Ларисой Гузеевой она никогда не ссорилась. "Мне даже самой интересно, почему она о поминках Коли, которые были год назад, заговорила только сейчас", – сказала Поргина.

Вдова Николая Караченцова в своем поведении в тот вечер не видит ничего предосудительного. По ее словам, то, в какой цвет красить губы и как одеваться, – это личное дело каждого. Также Людмила Андреевна подчеркнула, что все, кто был на прощальном вечере, могут подтвердить – она вела себя прилично, пьяна не была.

"Гузеева не была на этом вечере – откуда она взяла, что я была навеселе? Если говорить про "Гип-гип-ура – выпить пора!", так это любимый Колин тост. Мы не могли обойтись без него. Мы произносили его за большую и насыщенную жизнь Николая Петровича, которую он прожил на этой земле. Не ей меня судить!" – отметила Людмила Андреевна.

Поргина добавила, что сейчас ей не до злословящей Гузеевой, на высказывания телеведущей ей плевать. Скоро годовщина смерти любимого Коленьки: много дел, надо все провести на высшем уровне. С Ленкомом, театром, где долгие годы служил Николай Караченцов, договориться не удалось, памятный вечер состоится только в конце января. Поэтому поминки в день смерти придется проводить в ресторане.

"Придут друзья Николая Петровича – актеры, певцы, композиторы. Все те, кто Колю любит и помнит, кто регулярно молится за него в церкви. Гузееву звать не буду – она же не близкая подруга Николая Петровича. Мы соберемся узким кругом. Это же не гулянка, как она говорит, что веселая вдова гуляет. А перед этим отслужим панихиду на кладбище – сделаем все как надо!" - цитирует Людмилу Поргину Sobesednik.ru.