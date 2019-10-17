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Не всех хочу видеть: обиженная Поргина закрыла поминки по Караченцову от посторонних

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
27 октября пройдет год со дня смерти Николая Караченцова, и на Троекуровском кладбище откроют памятник легендарному актеру. Затем вдова и сын артиста приглашают на поминки в его любимый ресторан. Правда, ждут там не всех.

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Список приглашенных к поминальному столу Людмила Андреевна утверждала лично, чтобы там не оказалось посторонних. Из композиторов, например, приглашены лишь Максим Дунаевский и Елена Суржикова, которые сыграли в жизни Николая Караченцова огромную роль.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Вероятно, выпить по рюмке за упокой души актера придут его онколог и духовник, юмористка Клара Новикова, друзья из "Ленкома". Кстати, на этот театр Людмила Поргина обижена – за перенос памятного вечера Николая Караченцова, запланированного еще Марком Захаровым. Так что руководство учреждения вряд ли появится на поминках. 

Не будет там и актрисы Ларисы Гузеевой, которая недавно нелицеприятно отозвалась о поведении вдовы на поминках. Мол, Людмила Поргина, явившаяся с ярко накрашенными губами, пила шампанское и запрещала гостям грустить, ссылаясь на то, что мужу это не понравилось бы.

Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до своего дня рождения.

Автор: 17 октября 2019, 10:55
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"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
СЛЫШАЛ ТЫ УБОГАЯ НА ПОМИНКИ НЕ ПРИГЛАШАЮТ И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ СОСТАВЛЯЮТ СПИСКИ НЕ СВАДЬБА
Гость
Ответить
господи, ну зачем на коленях то!!!
Гость
Ответить
Порга опять <цензура> пургу! Знала бы она, что даже пришедшие на поминки, не хотели ьы видеть ее! К слову, на поминки не приглашают, а люди приходят сами, кто помнит и хочет. У Порги же другой подход-она приглашает на поминки тех, кто больше даст. Мерзкая баба!
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