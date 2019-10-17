Не всех хочу видеть: обиженная Поргина закрыла поминки по Караченцову от посторонних

Список приглашенных к поминальному столу Людмила Андреевна утверждала лично, чтобы там не оказалось посторонних. Из композиторов, например, приглашены лишь Максим Дунаевский и Елена Суржикова, которые сыграли в жизни Николая Караченцова огромную роль.
Вероятно, выпить по рюмке за упокой души актера придут его онколог и духовник, юмористка Клара Новикова, друзья из "Ленкома". Кстати, на этот театр Людмила Поргина обижена – за перенос памятного вечера Николая Караченцова, запланированного еще Марком Захаровым. Так что руководство учреждения вряд ли появится на поминках.
Не будет там и актрисы Ларисы Гузеевой, которая недавно нелицеприятно отозвалась о поведении вдовы на поминках. Мол, Людмила Поргина, явившаяся с ярко накрашенными губами, пила шампанское и запрещала гостям грустить, ссылаясь на то, что мужу это не понравилось бы.
Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до своего дня рождения.
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