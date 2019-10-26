Роскошная Брежнева покорила умопомрачительным декольте

В четверг, 24 октября, в столице Италии состоялся показ коллекции коллаборации Giambattista Valli и H&M. В числе приглашенных на мероприятие, проходившее в частной галерее Дориа-Памфили, оказалась Вера Брежнева.
В личном микроблоге знаменитость разместила несколько фотографий, сделанных во время показа. На снимках артистка позирует в черном кожаном топе, элегантном жакете, брюках и ботильонах. Образ она дополнила пышными локонами.
"Вчера в Риме прошел показ самой ожидаемой коллекции. Он проходил в потрясающей частной галерее, благодаря чему все вокруг казалось волшебным. Хочется оставить в ленте на память фото с этого вечера", – рассказала своим подписчикам Вера Брежнева.
Поклонники не смогли пройти мимо снимков. Они похвалили наряд и фигуру певицы. Один из пользователей отметил, что Вера Брежнева выглядела гораздо лучше манекенщиц. "Вы лучше всех", "Роскошная", "Вы восхитительны!", "Шикарная женщина! Восхищаюсь вами", "Какая ты красивая!", – не скрывали своего восхищения комментаторы.
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