"К сожалению, то, что раньше обсуждалось на кухне, сейчас обсуждается в Сети!", – негодует Забияка. Она уверена, что призывать людей не обсуждать и не осуждать жизнь других – бессмысленно.
Материал дополняется
Известная певица отреагировала на слухи об изменах мужа Брежневой
"К сожалению, то, что раньше обсуждалось на кухне, сейчас обсуждается в Сети!", – негодует Забияка. Она уверена, что призывать людей не обсуждать и не осуждать жизнь других – бессмысленно.
Материал дополняется
Поступил комментарий по новостям об актрисе
Роскошный венок прислали курьером
Появились данные о подозрительном юноше
В Белоруссии происходит странное
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Убийство школьницы в Саратове
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Беременна в 17
Что нас ждет в 2020?