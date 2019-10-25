Тимати увидел мистический знак во время рождения сына

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Тимати опубликовал фотографию лавовой лампы, снятой крупным планом, ровно так, чтобы можно было как следует рассмотреть воск, который принял причудливую форму. "Я не суеверный человек. Но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки. Внимательней что ли стал. Порой вижу то, на чем раньше не заострил бы внимание (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – признался Тимати.
Далее он рассказал о знаке, который мистическим образом заметил: "За день до рождения Ратмира, включив студийную лампу, я четко увидел внутри очертания длинноногой, сидящей женщины, держащий на руках новорожденного. Мы начали вечернюю студийную сессию, но через пару часов ее прервал звонок о том что воды отошли и я выехал в роддом. Через 16 часов я увидел изображение из лампы в реальной жизни ))".
Напомним, первенец рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой появился на свет в одном из престижных роддомов Москвы. Интересно, что во время родов в палате, помимо самой Анастасии и бригады медиков, находились Тимати, его мать Симона Юнусова и фотограф, который запечатлел самые волнительные моменты того дня.
После выписки Анастасия Решетова у себя в инстаграм-аккаунте публикует фото и видео, отражающие будни новоиспеченной мамочки. То и дело модель критикуют за ее обращение с младенцем. А то, в свою очередь, приходится оправдываться.
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