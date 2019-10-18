Бывшая любовница Тимати отреагировала на роды его новой подруги

16 октября Анастасия Решетова родила рэп-исполнителю Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов) сына Ратмира. Отметим, что у исполнителя есть пятилетняя дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. Интересно, что девочку воспитывает бабушка, мать Тимати Симона. Судя по комментариям в Сети, общественность очень интересовало, как Алена относится к появлению в жизни Тимати второго ребенка.
Вначале Шишкова отмалчивалась, но под давлением заинтересованных интернет-пользователей все же выступила с заявлением. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" модель опубликовала видео, на котором запечатлена играющей с дочкой. "Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах) всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей🎉 (здесь и далее орфография и пунктуцаия авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала модель.
Интересно, что реакция новоиспеченной мамочки Анастасии Решетовой не замедлила последовать. В комментариях она коротко ответила: "Спасибо, Алена!". В свою очередь, у себя в аккаунте модель рассказала о том, как прошли ее роды. Избранница Тимати призналась, что ей пришлось попотеть. Малыш не торопился на свет Божий.
"Это был особенный солнечный день. Шел 15й час родового процесса. Я не верила что еще буквально несколько часов и увижу его, смогу потрогать, обнять", – написала Анастасия Решетова в "Сторис" на фото, где была запечатлена обстановка палаты.
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