Дочь Веры Брежневой выставила напоказ соблазнительные формы

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман с каждым годом все больше становится похожа на свою звездную мать. Недавно девушке исполнилось 18 лет, поэтому она уже вовсю радует поклонников своей сформировавшейся фигурой.

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