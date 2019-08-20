Дочь Веры Брежневой выставила напоказ соблазнительные формы

Соня отдыхает в Италии и публикует снимки из чудесного путешествия. Судя по всему, девушка отправилась за границу вместе со своим избранником Мэттом. К слову, Киперман раскрыла подробности личной жизни месяц назад, показав возлюбленного аудитории.
Недавно Соня выложила новый кадр, на котором позирует в черном слитном купальнике. Она подписала фото коротко и ясно: "Счастлива!"
Как сообщает "Комсомольская правда", поклонникам очень понравилось изображение. "Красоточка", "Побольше бы таких интересных снимков!", "Вау, Соня, какая ты красивая, фигура все шикарнее и шикарнее", – написали фанаты.
"Как мамочка, глаз не оторвать", – отметил пользователь Сети.
Несмотря на восхищенные отзывы, Соня удалила пост. Что послужило поводом для этого – остается загадкой.
Напомним, что Киперман давно живет и учится за океаном. Дочь Брежневой переехала в США, где в начале июня окончила школу для одаренных детей. Частное учреждение находится недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Вера не смогла пропустить такое значимое событие, и, несмотря на огромное расстояние, прилетела к дочери на выпускной.
Спустя месяц стало известно, что Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер. Сейчас наследница экс-солистки "ВИА Гры" активно путешествует, чтобы набраться сил и энергии перед предстоящим учебным годом.
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