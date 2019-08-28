"Такие милые!" – дочь Брежневой восхитила народ любовными снимками

Дочь экс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой поделилась фотографиями с поклонниками и поздравила своего возлюбленного. На одном из кадров парочка нежно целуется на фоне заката, стоя на берегу океана.
"С днем рождения, мой любимый человек на этой планете. Впереди еще много ночных приключений и бесконечного смеха. Я люблю тебя", — приводит подпись к посту Сони Киперман "Пятый канал". Фолловеры умилились чувствам дочери Брежневой и ее молодого человека, присоединившись к поздравлениям именинника.
"Идеальны!", "Такие милые!", "Счастья вам", "Прекрасные создания!" — написали фолловеры. Однако среди подписчиков дочери знаменитости нашлись и хейтеры, которые решили поучить девушку уму-разуму. "Если Вера увидит это, будет тебе "мой фаворит персон"… Еще и целуется…" — возмутился один из комментаторов снимкам дочери Брежневой.
Соня Киперман – старшая дочь Брежневой от гражданского супруга Виталия Войченко. Девушка много лет проживает в США, там она получает образование в престижном университете в Калифорнии. Известно, что наследница певицы живет с музыкантом Мэттом Кэнноном, который занимается электронной музыкой.
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