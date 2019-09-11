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Бледанс сделала неожиданное признание обнаженной Чеховой

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Недавно телеведущая Анфиса Чехова выложила в своем микроблоге волнующую фотографию. Ее "коллега по цеху" Эвелина Бледанс оставила под публикацией комментарий, поразивший народ.
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Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, где она позирует полностью обнаженная на спине жеребца. Фотографию знаменитость сопроводила эротическим стихом собственного сочинения:"Мне бы втянуть этот запах, до глубины ноздрей. Вкуса печеных яблок– кожи твоей. Уткнуться бы носом в подмышку, зажать твое тело в тиски... Заставить стонать и просить передышку, страстью кормить с руки!..." (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Многие поспешили откликнуться на такой неординарный материал лайками и комментариями. Эвелина не осталась в стороне и отметила замечательную фигуру коллеги. 

"Какие манящие изгибы!!!", – отметила телеведущая. Впрочем, некоторые ей возразили. Пользователи отметили, что Чехова, скорее всего, использовала обработку в специальной программе, чтобы придать себе на фотографии более презентабельный вид. Да и в целом не дали положительной реакции.

"Ну да, только если приблизить этот отфотошопленный снимок, станет сразу видно, что пол.ноги затерто, ибо икры явно шире", "...на губах у коня!!!", – нелестно отозвались фолловеры Анфисы.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Они также раскритиковали сам факт того, что телеведущая вновь снялась обнаженной, ведь как писала сама знаменитость: "Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото".

"Я конечно не сторонница паранджи, излишней скромности.. Но скажите, вот Вы говорите, однажды кто-то женится. Есть конечно разные мужчины. Но в большинстве своем мужчины не любят, когда женщины публично выставляют тело напоказ. В купальнике еще куда ни шло, но полностью голой..", – написала одна из поклонниц.

Однако Анфиса тоже не лыком шита. Она не осталась в стороне и ответила, что ей как раз и нужен "редкий" мужчина, не из разряда "большинство".

11 сентября 2019, 17:53

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