Собчак раскритиковали за жирные подмышки

Светский обозреватель поймала знаменитость на противоречии. Она привела цитату журналистки, в которой та насмехается над советами по увеличению груди. "Я не люблю жирных людей. То есть я еще могу понять толстых по болезни, но остальных – нет. Нет ничего более красивого, чем худое, спортивное тело. А женщин с формами и округлостями... Оставьте дальнобойщикам", – привела слова Ксении Собчак Лена Миро.
При этом блогер отметила, что на собственной свадьбе светская львица пыталась увеличить грудь с помощью лифа платья. "Впрочем, "трешка" у Ксении имеется, но не в области груди, а в области жирных подмышек", – подметила Миро.
"Между лифом платья и равниной Ксюшиной груди есть место как минимум для хорошего такого кулака дальнобойщика. А то и для целой его головы. На другой фотографии вы имеете неудовольствие лицезреть дебелые, бесформенные, толстые ноги Ксении с целлюлитом уже в районе коленей", – разнесла блогер Ксению Собчак. По ее словам, телеведущая никогда не была худой, но всегда была плоскогрудой.
Лена Миро считает, что Ксения Собчак принадлежит к самому неказистому типу женщин. Она выразила соболезнования режиссеру Константину Богомолову, которому якобы ради карьеры публичного человека "приходится залазить на лошадь". "Это сексуальный кошмар 99% гетеросексуальных мужиков, и Ксения – отличная иллюстрация этого кошмара", – заключила Миро.
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