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Располневшего Малахова сняли с другой женщиной

Андрей Малахов. Фото: пресс-служба LF City Awards
Андрей Малахов считается образцовым семьянином. Однако недавно скандально известного ведущего сфотографировали с не менее известной в отечественном шоу-бизнесе дамой.
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Вот уже восемь лет, как Андрей Малахов счастливо женат на Наталье Шкулевой, а в 2017 году стал отцом. Их семья считается образцово-показательной: Андрей и Наташа редко выходят в свет, предпочитая домашние посиделки в кругу друзей и самых близких, а также путешествия вдвоем за границу. Как только у Малахова заканчивается работа или находится любая другая лазейка в крайне плотном графике, по словам ведущего, он старается проводить это время с единственным наследником, чтобы ничего не упустить в его воспитании и взрослении.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

По всей видимости, в жертву сыну и карьере шоумен отдал и тренажерный зал. Если на протяжении последних лет телеведущий демонстрировал накачанную фигуру без единой жиринки, то теперь поклонникам стало очевидно, что лицо "второй кнопки" явно обросло лишними килограммами. Особенно это оказалось заметно на фотографии, которую у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" выложила известная светская дама Виктория Шелягова.

Она обнародовала кадр, на котором оказалась сфотографированной вместе с Андреем Малаховым, облаченным в темные брюки и светлый пиджак. "С тобой невозможно прогуляться по Красной площади, тебя рвут на части сфотографироваться. Если бы моя Бабуля знала, что мы будем дружить, она была бы очень довольна мной, хотя не сказала бы мне этого (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Виктория, обращаясь к Андрею.

Особо наблюдательные подписчики в комментариях заявили, что на Малахове пиджак чуть ли не лопается, а на лице отчетливо проглядывает второй подбородок. Кто-то предположил, что шоумен просто решил соответствовать своему коллеге, популярному ведущему Борису Корчевникову, который в последнее время тоже не отличается стройностью.

Автор: 21 октября 2019, 10:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мало Малахову ТВ, двинулся в интернет!
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