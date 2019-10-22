"Идите и разденьтесь!": Плетнева отреагировала на нападки ханжей

Певица давно заслужила звание секс-символа российского шоу-бизнеса. Многих хейтеров раздражает, что звезда любит раздеваться в своих клипах и публикует эротичные снимки в своем "Инстаграм". Они считают, что если Анна Плетнева оголяется, то это – из-за отсутствия настоящего таланта.
Артистка решила ответить критикам. "Идите и разденьтесь"! Этот стереотип прилип после клипа "Плохая девочка". К сожалению, люди часто судят поверхностно", – цитирует звезду Starhit.ru. По ее мнению, нельзя быть секс-символом только благодаря красивой попе – есть и другие критерии, привлекающие зрителей.
Высказалась Анна Плетнева и на личные темы. "Раньше была максималисткой, подругам советовала никогда не прощать измены. Теперь стала старше и мудрее, понимаю – есть нюансы", – поделилась своим видением отношений между мужчиной и женщиной знаменитость.
По словам исполнительницы, для нее секс без любви невозможен. Светлое чувство для Анны Плетневой всегда находится на первом мест. "Да, мы живем в мире животных, но в моем случае все решают искренние чувства. Если есть, то это не просто секс, а единый духовный порыв, и тогда случается самое прекрасное, что может быть", – заявила певица.
Также Анна Плетнева призналась, что ее возбуждает отправление откровенных фотографий в паре. "Личное дело каждого! Суть не в картинках, все в голове. Допускаю такие истории, они мне нравятся и очень даже заводят", – отметила артистка. По словам Анны Плетневой, она и сама не просто отправляла подобные снимки мужчине, но и дарила целые фотоальбомы.
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