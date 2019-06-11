У солистки группы "Винтаж" диагностировали раздвоение личности
Анна Плетнева часто пренебрегает элементарными правилами безопасности. Например, на недавнем выступлении звезда группы "Винтаж" прыгнула со сцены на зрителей. Артистка, к счастью, не пострадала – толпа просто унесла ее на 20 метров, а после вернула обратно.
Организаторы выступления не были шокированы поведением Плетневой, они давно работают с певицей и знают о ее заболевании. Оказывается, Анна не всегда контролирует себя: сделав что-либо, она не помнит о своем поступке.
Врачи диагностировали у звезды группы "Винтаж" диссоциативное расстройство идентичности. Анна Плетнева страдает от раздвоения личности.
Во избежание проблем администрация коллектива перед каждым выступлением знаменитости информирует заказчиков об этих особенностях. К договору между сторонами прикладывается справка Плетневой от психиатра.
В документе указано, что звезда не несет ответственности за неадекватные и незаконные действия, совершенные ею во время выступлений. Бумага выдана бессрочно.
Отметим, что муж Анны Плетневой Кирилл Сыров уговаривает ее завершить карьеру певицы. Как супруг отреагировал на очередную выходку артистки – неизвестно, сообщает StarHit.
Шоумен получил сильные повреждения
Артистка может быть опасной для себя и окружающих
Певец посетил кладбище в Болгарии
Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Собака.....
Мужчина меня не уважает
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Не хочу больше жить!
Разведенка с прицепом
Оленевода Собякина в отставку.
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Должен отслужить в армии
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Можно ли завидовать сестре родной?
<>
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
На каком месяце уже виден живот?