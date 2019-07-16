Анна Плетнева рассказала о ссорах с дочерью-подростком

По словам артистки, переходные возраст у наследницы проходил тяжело. Она добавила, что особенно трудными выдались последние два года. Анна Плетнева отметила, что они с Варей перестали друг друга понимать.
Бывшая солистка группы "Винтаж" посетовала, что девочка-подросток требовала много свободы и делала все, что хотела. Однако не всегда то, что она хотела, было безопасно. Мать же пыталась защитить дочь от ошибок, которые бы могли причинить ей боль.
"Мы ссорились по любому поводу. Просто цеплялись к словам, доказывая каждая свою правоту. И это все перерастало в адские скандалы. И плакали, и кричали, даже до драк доходило. Мы словно превращались в зверей", – цитирует Анну Плетневу "7Дней". Экс-солистка группы "Винтаж" очень тяжело переживала эти конфликты, тем более, их видели младшие дети.
Анна Плетнева рассказала об одном из печальных случаев, едва не окончившихся бедой. Артистка плохо почувствовала себя после очередной ссоры с дочерью. "У меня поднималось давление. Я бледнела, ложилась на диван и не могла встать. Несколько раз мне вызывали "скорую", откачивали", – поделилась бывшая солистка группы "Винтаж".
По словам Анны Плетневой, дрязги с дочерью нанесли сильный удар по ее организму. Она добавила, что в 2018 году две недели лежала в больнице с воспалением легких. "У меня никогда ничего подобного не было. Иммунитет упал на фоне постоянных стрессов", – пожаловалась бывшая солистка группы "Винтаж".
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Сняла трусы в метро!
Как назвать собаку?
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Рим или Париж?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Психологический тест
Заставляет худеть
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Гелендваген
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Ребенок постоянно обзывается
Зависть?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ненавижу подругу
Ребенку 3 года, что дарить?
Месячные шли 2 дня
Висит кожа после похудения
Бывший муж теперь мой начальник
Просит перекраситься с блондинку