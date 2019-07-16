Анна Плетнева рассказала о ссорах с дочерью-подростком

Певица Анна Плетнева, воспитывающая троих детей, рассказала о проблемах со старшей дочерью Варварой. Бывшая солистка группы "Винтаж" призналась, что они часто ссорились.

По словам артистки, переходные возраст у наследницы проходил тяжело. Она добавила, что особенно трудными выдались последние два года. Анна Плетнева отметила, что они с Варей перестали друг друга понимать.

Бывшая солистка группы "Винтаж" посетовала, что девочка-подросток требовала много свободы и делала все, что хотела. Однако не всегда то, что она хотела, было бе­зопасно. Мать же пыталась защитить дочь от ошибок, которые бы могли причинить ей боль.

"Мы ссорились по любому поводу. Просто цеплялись к словам, доказывая каждая свою правоту. И это все перерастало в адские скандалы. И плакали, и кричали, даже до драк доходило. Мы словно превращались в зверей", – цитирует Анну Плетневу "7Дней". Экс-солистка группы "Винтаж" очень тяжело переживала эти конфликты, тем более, их видели младшие дети.

Анна Плетнева рассказала об одном из печальных случаев, едва не окончившихся бедой. Артистка плохо почувствовала себя после очередной ссоры с дочерью. "У меня поднималось давление. Я бледнела, ложилась на диван и не могла встать. Несколько раз мне вызывали "скорую", откачивали", – поделилась бывшая солистка группы "Винтаж".

По словам Анны Плетневой, дрязги с дочерью нанесли сильный удар по ее организму. Она добавила, что в 2018 году две недели лежала в больнице с воспалением легких. "У меня никогда ничего подобного не было. Иммунитет упал на фоне постоянных стрессов", – пожаловалась бывшая солистка группы "Винтаж".