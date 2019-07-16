Анна Плетнева рассказала о ссорах с дочерью-подростком

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Вторник 16 июля
Лента новостей
21:02
"Вопиющее неуважение": Украина устроила нелепую истерику в ООН
20:55
Чемпион мира по дзюдо скончался на 37-м году жизни
20:35
Разгуливающий по улице тигр привел в ужас жителей Иваново
20:15
"Проблемы со вкусом": любящей роскошь Волочковой влепили звонкую пощечину
19:41
В Удмуртии мужчина выстрелил в соседа из ружья
19:04
Немощному Зеленскому нанесли сокрушительный удар
19:03
Без свадеб и похорон: россияне пожаловались на неполадки в работе ЗАГСов
18:36
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
18:24
Вице-премьера Италии пытались убить украинские наемники
18:20
Один человек погиб, четверо пострадали: в Башкирии две иномарки столкнулись лоб в лоб
17:53
Под Москвой пенсионерка организовала секс-салон
17:40
Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду
17:38
МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей
17:11
В окружении Порошенко отказались от обмена моряков
17:09
При пожаре в Коми погибли три человека
16:53
"Это кто?": народ не узнал изменившуюся Пелагею
16:44
Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
16:42
В российские аэропорты возвращаются "курилки"
16:38
Мосгорсуд поставил жирную точку в разводе Глушакова
16:16
Россияне набросились на разлучницу Ирины Шейк и Брэдли Купера
16:08
Циничный Малахов побил зануду Малышеву
16:00
Умерла актриса Ольга Вяликова
15:49
Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову
15:35
Российскую балерину изнасиловали на отдыхе
15:25
Шедевры Третьяковской галереи защитили с помощью "Росатома"
15:22
"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына
14:50
Сельских депутатов избавляют от бумажной волокиты
14:50
Пытаются отрезать от мира: объявлено о тяжелом положении Зеленского
14:49
"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба
14:49
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
14:49
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года
14:39
Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой
14:38
"Грустно": новость о самоубийстве сильно задела Собчак
14:21
Госдума защитила предпринимателей и их бизнес
14:05
"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
14:02
Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу
13:53
Россиян оградили об необоснованных обвинений в шпионаже
13:47
Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу
13:47
Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма
13:46
Стало известно о состоянии Шатунова после операции
13:32
Россиян научили выбирать хлеб
13:25
Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев
13:24
Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника
13:23
Названы самые надежные антивирусы
13:09
"Катастрофа": Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с ужасной проблемой
13:07
Стало известно о жуткой аварии с участием авто Киркорова
12:47
"Дожить бы": дряблая Рудковская встретила старость
12:40
В России рассказали об исчезновении поваренной соли
12:31
"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием
12:26
Известный актер заснул на съемках и умер
12:21
Новое заявление Алибасова: Не верьте Дмитрию Шепелеву
12:12
Дочь заставила ленивого Галкина работать
12:06
Постаревший Агутин удивил странным поведением в день рождения
12:06
Уральский федеральный университет эвакуирован из-за бомбы
12:04
Happy Market в июле: лето снаружи – лето внутри
12:01
По делу Голунова уволили четырех полицейских
11:45
"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой
11:35
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
11:34
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
11:33
"Тыжемать": Дайнеко призналась в зависимости от откровенных съемок
11:11
"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику
11:08
Вся правда о витаминах
11:01
Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину
10:58
"Летел куда-то": Кудрявцева в шоке от ночных приключений мужа
10:46
В Чечне самолет рухнул на жилой дом
10:39
"Безбашенная" Кафельникова разделась и рискнула жизнью
10:29
Американцы нашли "уязвимость" в российских С-400
10:29
"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей
10:08
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
09:37
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
09:25
"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ
09:06
Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
09:04
Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске
08:38
Рублю предрекли скорый обвал
08:34
Солисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве
08:26
"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии
06:34
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
06:20
"Плохо кончится": скандалиста Лукашенко побоялись оставлять наедине с Путиным
04:17
"Тощая": Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда
02:05
"Само совершенство!": обнажившуюся Терешину возвели на пьедестал
00:26
Лорак сделала заявление после внезапного исчезновения
21:53
Водонаева раскрыла страшный секрет Виторгана
21:39
"Не все подвластно косметике": стилист пришел в ужас от вида исхудавшей Хлебниковой
21:22
Художник-постановщик "Мосфильма" умер в возрасте 93 лет
21:12
"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
21:12
Михаил Конев: Илья Яшин использовал служебное положение для агитации
21:09
"Жарче только Солнце!": Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
20:54
От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына
20:51
Министр обороны Германии объявила об отставке
20:26
"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере
20:15
В Башкирии молния убила пастуха и обесточила семь деревень
19:47
У истощенной Муцениеце увели Прилучного с красной дорожки
19:38
В Петербурге корабль врезался в набережную
19:20
Скандал с усыновлением и смена фамилии: семейная драма Пугачевой вновь на слуху
19:11
В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину
19:03
Скабеева пожаловалась на боли
19:02
"Никто не тянул за язык": Ротару указали на фатальную ошибку
18:46
Знаменитый голливудский актер погиб при загадочных обстоятельствах
18:27
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
"Самый благодарный слушатель!": сын Маликова одобрил игру отца
"Это очень сложно": Серябкина об измене
"Бабуля!": морщинистая Самбурская ужаснула своим внешним видом
Шоу-бизнес

Анна Плетнева рассказала о ссорах с дочерью-подростком

Анна Плетнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица Анна Плетнева, воспитывающая троих детей, рассказала о проблемах со старшей дочерью Варварой. Бывшая солистка группы "Винтаж" призналась, что они часто ссорились.
прочитано 428 раз

По словам артистки, переходные возраст у наследницы проходил тяжело. Она добавила, что особенно трудными выдались последние два года. Анна Плетнева отметила, что они с Варей перестали друг друга понимать.

ПО ТЕМЕ

У солистки группы "Винтаж" диагностировали раздвоение личности

"Я сильная": солистка группы "Винтаж" откровенно о смертельном недуге

Бывшая солистка группы "Винтаж" посетовала, что девочка-подросток требовала много свободы и делала все, что хотела. Однако не всегда то, что она хотела, было бе­зопасно. Мать же пыталась защитить дочь от ошибок, которые бы могли причинить ей боль.

"Мы ссорились по любому поводу. Просто цеплялись к словам, доказывая каждая свою правоту. И это все перерастало в адские скандалы. И плакали, и кричали, даже до драк доходило. Мы словно превращались в зверей", – цитирует Анну Плетневу "7Дней". Экс-солистка группы "Винтаж" очень тяжело переживала эти конфликты, тем более, их видели младшие дети.

Анна Плетнева рассказала об одном из печальных случаев, едва не окончившихся бедой. Артистка плохо почувствовала себя после очередной ссоры с дочерью. "У меня поднималось давление. Я бледнела, ложилась на диван и не могла встать. Несколько раз мне вызывали "скорую", откачивали", – поделилась бывшая солистка группы "Винтаж".

По словам Анны Плетневой, дрязги с дочерью нанесли сильный удар по ее организму. Она добавила, что в 2018 году две недели лежала в больнице с воспалением легких. "У меня никогда ничего подобного не было. Иммунитет упал на фоне постоянных стрессов", – пожаловалась бывшая солистка группы "Винтаж".

Автор: 16 июля 2019, 20:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Плетнева увеличила грудь в честь праздника

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
Трампу грозит суд за нападение на женщин

Шоу-бизнес

"Юля пришла бы в ужас": родственники Началовой сговорились с телевизионщиками
"Красив, как Бог!" – Тарзан в красных трусах возбудил россиянок
"Доходило до драк": солистка группы "Винтаж" рассказала о скандалах с дочерью-подростком
Известный футболист потер морковку на лицо Бузовой

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Певица приоткрыла завесу личной жизни
Шоу-бизнес

"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына

Бывшая любовница певца родила ребенка
Культура

"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких

Актриса уже не говорит
Шоу-бизнес

Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника

Певица подпускает к "звездному" телу не всех

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Загадочная Загитова положила конец пересудам
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru