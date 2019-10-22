Ягудин откровенно о смертельно больной Заворотнюк

С августа в Сети муссируются слухи о том, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк тяжело больна. В сентябре россияне пришли к выводу, что она одной ногой в могиле. Беспокойства добавило молчание семьи артистки.
Федеральные каналы выпустили несколько передач, посвященных Заворотнюк. В них знаменитости рассуждали, что могло случиться на самом деле. Когда истерия зашкалила, в соцсети "Инстаграм" появился аккаунт, предположительно, созданный близкими звезды. Там мифы о ее состоянии были развенчаны. Выяснилось, что Анастасия действительно больна, но настроена на победу.
В свежем интервью ситуацию прокомментировал знакомый актрисы, фигурист Алексей Ягудин. "Я знаю и ее, и мужа Петю Чернышева. Но мне известно ровно столько же, сколько и остальным", – заявил спортсмен. Проанализировав позицию окружения Анастасии Заворотнюк, Алексей Ягудин признался, что на месте артистки он бы все рассказал.
"Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право. Я как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает", – цитирует Ягудина сайт "Комсомольская правда". В заключение фигурист пожелал стойкости Анастасии и ее мужу.
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