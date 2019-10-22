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Скрывающуюся Заворотнюк обнаружили на кладбище

Фото: commons.wikimedia.org/Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)
После того как стало известно о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк, журналисты буквально не дают прохода ее близким. В свою очередь те скрываются от пристального внимания общественности. На днях репортеры якобы обнаружили мать актрисы на Даниловском кладбище Москвы.
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СМИ сообщили, что мать Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище в столице. Предположительно, Валентина пришла на могилу к Матроне Московской. Журналисты сделали вывод, что близкие звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" надеются на чудо, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на сайт "Главред".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Напомним, что Матрона Московская является одной из самых любимых россиянами святых. Ее почитали даже и жизни. Говорят, сам Иосиф Сталин приезжал просить совета. Последний приют старица обрела на Даниловском кладбище. Ее могила пользуется бешеной популярностью, став своего рода местом паломничества. Неудивительно, что к помощи этой святой прибегла и мать Заворотнюк.

Аккаунт в социальной сети "Инстаграм", посвященный поддержке актрисы и созданный для опровержения недостоверной информации, пока не прокомментировал эти данные. Ранее на странице появился призыв одной из подписчиц объединиться в жаркой молитве о здравии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Она предложила сделать это 18 октября с 06:00 до 07:00 мск. "5-10-15 минут целенаправленного молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она сейчас нуждается", – заявила сердобольная дама. 

Отметим, что семья артистка – муж Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать Валентина – не распространяются о состоянии Анастасии Заворотнюк. Родственники звезды признали, что она больна, однако настроена победить недуг. О каком заболевании идет речь, точно не известно.

Автор: 22 октября 2019, 08:21
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