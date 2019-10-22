Скрывающуюся Заворотнюк обнаружили на кладбище

СМИ сообщили, что мать Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище в столице. Предположительно, Валентина пришла на могилу к Матроне Московской. Журналисты сделали вывод, что близкие звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" надеются на чудо, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на сайт "Главред".
Напомним, что Матрона Московская является одной из самых любимых россиянами святых. Ее почитали даже и жизни. Говорят, сам Иосиф Сталин приезжал просить совета. Последний приют старица обрела на Даниловском кладбище. Ее могила пользуется бешеной популярностью, став своего рода местом паломничества. Неудивительно, что к помощи этой святой прибегла и мать Заворотнюк.
Аккаунт в социальной сети "Инстаграм", посвященный поддержке актрисы и созданный для опровержения недостоверной информации, пока не прокомментировал эти данные. Ранее на странице появился призыв одной из подписчиц объединиться в жаркой молитве о здравии звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Она предложила сделать это 18 октября с 06:00 до 07:00 мск. "5-10-15 минут целенаправленного молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она сейчас нуждается", – заявила сердобольная дама.
Отметим, что семья артистка – муж Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать Валентина – не распространяются о состоянии Анастасии Заворотнюк. Родственники звезды признали, что она больна, однако настроена победить недуг. О каком заболевании идет речь, точно не известно.
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