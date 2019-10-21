"Надоели с этими сказками": народ пресытился Заворотнюк и ее семьей

Почти два месяца СМИ ежедневно публикуют заметки о состоянии артистки. В основном все, что говорится об Анастасии Заворотнюк, основано на непроверенных слухах от анонимных источников, либо на домыслах так называемых "друзей семьи".
Долгое время родственники артистки никак не комментировали поступающую в СМИ информацию, провоцируя тем самым появление новых сплетен. Только в середине октября близкие Анастасии Заворотнюк решили подать голос.
Они категорически опровергли данные, которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".
Между тем поклонников насторожило происходящее вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня". Обыватели перестали верить в то, что Анастасия Заворотнюк вообще была больна.
"Скоро пиар компания закончится, и Заворотнюк вынырнет из небытия здоровой и счастливой. Реклама мощная., как у чучмека, который живет с Федосеевой-Шукшиной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родные Завралатнюк забыли дописать – она вообще не болеет", "Писаки, хватит врать!!! Надоели с этими сказками рассказами. Человек жив, здоров, решил просто бабла срубить на дешевом пиаре, долгов много, детей много , надо всем помочь. Няня всех переживет!!!", – пишут читатели "Дни.ру".
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