У Киры Найтли случился нервный срыв

У знаменитости случился нервный срыв. Это произошло, когда ей было всего 22 года.
Собственно говоря, виной стали навязчивые папарацци. Кира утверждает, что в те времена ценность снимков любых известных женщин возрастала, если они были негативного характера.
"Поэтому если у вас и не было психического расстройства, то они пытались подтолкнуть вас делать такие вещи, из-за которых материалы с вами ценились бы так же высоко, как материалы с теми, у кого такие проблемы есть", – отметила Найтли.
Звезда рассказала, что однажды ее машину столкнули с дороги. После этого она пригрозила фотографам, что убьет кого-то. В ответ она услышала, что в таком случае они заработают больше денег.
Артистка призналась, что после "Пиратов Карбиского моря" она на несколько лет прекратила актерскую карьеру. Когда снова начала сниматься в кино, то принципиально не бралась за высокобюджетные проекты. По ее словам, она просто не справлялась с известностью, которую они приносили.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Кем вы работаете?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?