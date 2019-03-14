Кира Найтли сыграла Despacito на собственных зубах (видео)
Музыкой актриса не особо увлекалась, хотя еще в школе научилась исполнять на зубах некоторые классические мелодии. Главное, что связывает Киру Найтли с музыкальным миром – это брак с рок-музыкантом Джеймсом Райтоном. Тем не менее, актриса не постеснялась продемонстрировать свой скрытый талант в эфире.
Кира Найтли для разогрева исполнила Raindrops Keep Fallin 'on My Head композитора Берта Бачараха. А на бис отстучала прошлогодний хит певцов Luis Fonsi и Daddy Yankee – Despacito, передает Life.ru.
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