Звезда "Пиратов Карибского моря" втайне родила

Английская киноактриса Кира Найтли родила ребенка. Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с малышом по улицам Лондона.
О предстоящем пополнении в семье звезды "Пиратов Карибского моря" стало известно в мае этого года. Артистка появилась с округлившимся животом на Парижской Неделе моды, передает "Комсомольская правда".
Напомним, в 2013 году Кира Найтли вышла замуж за участника группы Klaxons Джеймса Райтона. Спустя два года у пары родилась дочь Ида.
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