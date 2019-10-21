"Хочет вернуть половую силу": у молодящегося Петросяна началась новая жизнь

По словам обозревательницы, то, что молодящийся Евгений Петросян тренируется три раза в неделю, вызывает у нее улыбку. Лена Миро не совсем понимает, к чему стремится юморист. Она предположила, что артиста мотивирует молодая возлюбленная.
"Хочет вернуть половую силу или укрепляет сердце, чтобы чуть дольше помучить своим присутствием на этом свете 30-летнюю Татьяну Брухунову?" – язвительно рассудила Миро в своем ЖЖ.
После Лена отметила, что, возможно, в 74 года, жизнь только начинается, это новый ее этап, так сказать. И нам надо дожить до возраста Евгения Вагановича, чтобы его понять. Скорее всего, Евгений Петросян потеет, делая упражнения, не только ради "эстетических удовольствий" Брухуновой.
"Он, занимаясь для себя, своего здоровья, заодно делает чуть приятнее и своей молодой супруге. Вот Петросян похудел. Выводит в театр жену. Возит ее в путешествия чуть ли не каждый месяц. Денег дает. Подарочки делает. Сам отрывается перед смертью? Да. Но и ей ведь хорошо рядом с ним!" – написала Лена Миро.
Напомним, по слухам именно из-за помощницы Татьяны Брухуновой, которая младше его на 44 года, комик ушел от жены Елены Степаненко. Сейчас Евгений Петросян и его бывшая супруга делят совместно нажитое имущество, общий объем которого составляет 1,5 миллиарда рублей.
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