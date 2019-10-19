Молодая пассия Петросяна живет на широкую ногу

Как говорится, "красиво жить не запретишь". Если верить анализу цен на сумочки помощницы юмориста от фешен-блогера и телеведущей Алины Ян, девушка любит роскошь.
По мнению эксперта, сумка-шопер от Dior с именной гравировкой обошлась Татьяне Брухуновой в 183738 рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда". За соломенную сумочку Prada она выложила около 100 тысяч. А сумка от испанского бренда Loewe куплена за 195 тысяч рублей.
Евгений Петросян любит побаловать молодую возлюбленную. Так, несмотря на финансовую мель, 74-летний артист этим летом гостил в самой шикарной гостинице Ялты "Вилла Елена". Сатирик и его 30-летняя спутница поселились в роскошном люксе, обставленном итальянской мебелью ручной работы.
С шиком Евгений Петросян отметил и свой недавний день рождения. Он укатил с Татьяной Брухуновой в Париж. Поселилась парочка в одном из лучших отелей города. К слову, юморист был замечен в мишленовском ресторане, где отведал устриц за 15 тысяч рублей. Захаживал артист и в знаменитое кабаре "Мулен Руж", заплатив за билет с шампанским около 25 тысяч рублей.
Плюс Татьяна Брухунова порадовала себя в Париже походом по дорогим бутикам. Она похвасталась, что присмотрела в одном из магазинов столицы Франции именной парфюм.
И все это "баловство" Татьяны Брухуновой – на фоне безденежья юмориста. Ведь сейчас все счета Евгения Петросяна и его бывшей избранницы Елены Степаненко арестованы до официального судебного решения. "Может быть, я помогу Евгению Вагановичу финансово. Ситуация странная. Все, что сейчас Петросян зарабатывает за концерты, попадает на счета, которые заблокированы", – заявил Сергей Жорин.
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