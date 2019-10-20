"Так и живем...": сын приволок в дом к Барановской нового жильца

На днях семилетний Арсений принес домой виноградную улитку. Моллюска наследник Юлии Барановской подобрал на улице. Мальчик поселил нового друга у себя и дал ему кличку Ягодка.
Юлия Барановская новому жильцу в своей квартире была не рада. Недовольство телеведущей усилилось, когда она узнала, что ребенок приволок еще и лягушку Капельку. Живность вызвала отвращение у звезды.
"Зачем ты это домой принес? И как зовут эту прелесть? – с иронией поинтересовалась Юлия Барановская у сына. – То есть это мы вот это теперь Ягодками называем? Так и живем...".
Отметим, что сын не в первый раз преподносит подобный сюрприз теледиве. Прошлой весной, например, Арсений целый месяц скрывал в своей комнате улиток, которых унес с выставки.
Младший отпрыск Юлии Барановской растет очень любознательным. Ребенок давно мечтает о террариуме со змеей. Телеведущая воплощать в жизнь грезы Арсения не спешит, она очень боится пресмыкающихся. Как-то с подачи наследника Юлия попыталась подружиться со змеей, но у нее ничего не вышло – все закончилось истерикой теледивы.
Между тем, желание Арсения частично было исполнено Эмином Агаларовым. С разрешения певца одна из змей "Океанариума" теперь находится под патронажем сына Юлии Барановской.
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