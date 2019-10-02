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Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" рассказала о страшных родах

Дарья Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса поделилась с поклонниками откровением. Дарья Мельникова рассказала о том, как рожала первого ребенка от супруга Артура Смольянинова, дома.
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Артистка призналась, что перед самым важным днем ее охватила паника. Переживания были настолько сильными, что Дарья Мельникова даже отказалась ехать в клинику. При этом она сразу подчеркнула, что никого не агитирует следовать ее примеру и рожать дома.

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Звезда сериала "Папины дочки" сообщила, что это был их с мужем осознанный выбор и,  пройдя курсы обучения родам, они приняли такое решение. "Мы никому не сказали. У меня хорошо протекала беременность, и противопоказаний к этому не было. Да, мне было очень страшно. Но еще больше меня пугали больницы", – цитирует Дарью Мельникову Starhit.ru.

Знаменитость вспомнила, как в утро, когда у нее начались схватки, она много гуляла, стараясь приблизить долгожданную встречу с малышом. Затем она плотно поела, а ближе к вечеру приехала акушерка, "и процесс пошел полным ходом". 

Дарья Мельникова призналась, что, несмотря на тщательную подготовку, процесс родов шел тяжело. "Спустя 12 часов, муж взял на руки орущего красного сына, и я подумала: "Никогда не повторю этот трюк". Однако через два года она уже скупала пачками тесты на беременность.

Также Дарья Мельникова поделилась, что не стала прибегать к помощи эпидуральной анестезии. По ее словам, было очень больно, но выносимо. "И пережив роды, кажется, уже больше ничего не страшно...", – резюмировала актриса.

Напомним, первый сын Дарьи Мельниковой и актера – Артур появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца. Второй ребенок звездной пары Марк родился в декабре 2018 года. 

Автор: 2 октября 2019, 18:53
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Отмороженный
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Галина сергеевна самая вдувательная.
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