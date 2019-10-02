Звезда "Папиных дочек" рассказала о страшных родах

Актриса поделилась с поклонниками откровением. Дарья Мельникова рассказала о том, как рожала первого ребенка от супруга Артура Смольянинова, дома.

Артистка призналась, что перед самым важным днем ее охватила паника. Переживания были настолько сильными, что Дарья Мельникова даже отказалась ехать в клинику. При этом она сразу подчеркнула, что никого не агитирует следовать ее примеру и рожать дома.

Звезда сериала "Папины дочки" сообщила, что это был их с мужем осознанный выбор и, пройдя курсы обучения родам, они приняли такое решение. "Мы никому не сказали. У меня хорошо протекала беременность, и противопоказаний к этому не было. Да, мне было очень страшно. Но еще больше меня пугали больницы", – цитирует Дарью Мельникову Starhit.ru.

Знаменитость вспомнила, как в утро, когда у нее начались схватки, она много гуляла, стараясь приблизить долгожданную встречу с малышом. Затем она плотно поела, а ближе к вечеру приехала акушерка, "и процесс пошел полным ходом".

Дарья Мельникова призналась, что, несмотря на тщательную подготовку, процесс родов шел тяжело. "Спустя 12 часов, муж взял на руки орущего красного сына, и я подумала: "Никогда не повторю этот трюк". Однако через два года она уже скупала пачками тесты на беременность.

Также Дарья Мельникова поделилась, что не стала прибегать к помощи эпидуральной анестезии. По ее словам, было очень больно, но выносимо. "И пережив роды, кажется, уже больше ничего не страшно...", – резюмировала актриса.

Напомним, первый сын Дарьи Мельниковой и актера – Артур появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца. Второй ребенок звездной пары Марк родился в декабре 2018 года.