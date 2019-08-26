Дарью Мельникову втоптали в грязь за ужасный поступок

На снимке звезда запечатлена в процессе кормления своего восьмимесячного сына грудью. Это возмутило скандального блогера Лену Миро.
"Забытая актриса из какого-то дерьмового сериала Дарья Мельникова не изобрела ничего нового, разместившись возле трансформаторной будки с сиськой и младенцем наперевес", – описала ситуацию писательница.
Миро считает, что публично кормят грудью ребенка только женщины, которые хотят привлечь к себе внимание. Так больше никаких достоинств и ярких качеств у них нет.
"Внимание, конечно, привлекла. Жаль, что не правоохранительных органов, а только кур в Instagaram", – ехидно отметила Лена.
Она не согласна с мнением, что естественные процессы должны выставляться на всеобщее обозрение. "Я хочу, чтобы в нашем обществе все понимали – естественные процессы вызывают омерзение у людей. Срать, ссать, пускать газы, совокупляться, рожать, блевать и кормить грудью можно только в одиночестве или в специально отведенном для этого месте – в кровати, в туалете, в роддоме или на унитазе!" – заявила блогер.
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