Звезда "Папиных дочек" побрилась наголо
В ролике, опубликованном на странице в Instagram, звезда бреет себя наголо в студии, после чего прогуливается в пиджаке и коротких шортах по улицам и катается на скейтборде. "Обнуление", – коротко охарактеризовала ролик знаменитость. Позднее она добавила, что решилась на такой смелый шаг из-за тяги к экспериментам.
Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Одни пользователи раскритиковали внешний вид артистки. "А мне жалко ваши волосы", "Интересно узнать мнение мужа. Мой бы у виска покрутил", "Мамочки... Что же будет дальше?", – делились мыслями комментаторы.
Другие пользователи, наоборот, одобрили такой эксперимент. "Это так стильно и красиво!", "Настоящая богиня", "С новой точкой отсчета тебя, Даш!", – написали поклонники. "Выпустила своего внутреннего пацанчика", – с иронией отметил другой подписчик.
В комментариях к видеозаписи артистка Аглая Тарасова призналась, что теперь тоже мечтает о такой стрижке. А актриса Анна Андрусенко заявила, что Дарья Мельникова воплотила ее давнюю мечту. "Бомба!", – добавила звезда. Сама героиня ролика с удовольствием принимала комплименты коллег.
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