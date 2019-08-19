Дарья Мельникова заявила о разводе

Под новым постом актриса заявила о предстоящем разводе. Вот только не со своим мужем, а с актером Александром Головиным.
"Развелись мы с Саньком. Все. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты...", – написала Даша.
Многие оценили юмор звезды и решили блеснуть своим. "Пока комменты не почитаешь, без литра не разберешься! Всем пока, я мозг лечить", "Интересно, как скоро на яндекс-дзене появится расследование о разводе?", "Блин, такая красивая пара была, отписка", "Я не выдержу этой новости!", "Похитительница мужей! А ничего, что у Артура дети есть? От вас!", "Че? Реально? Ну неееет! Вот ты дура, а детей сама воспитывать будешь?", – шутили пользователи Сети.
"Могу дать телефон Белоснежки из 9 роты", – с иронией предложила фанатка.
Некоторые, увидев Головина, вспомнили нашумевший скандал с его участием. "Мне с ним даже рядом стоять было бы стремно. После того, как он бросил своего ребенка, и, как настоящий трус, сбежал от ответственности. Это подло и низко. Да и актер он так себе!", – высказалась критик.
Напомним, недавно стало известно о внебрачном ребенке актера. Он долгое время все отрицал и отказывался от него. Вскоре родство подтвердилось с помощью ДНК-экспертизы. Суд обязал артиста выплачивать алименты на дочку.
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