"Спелись": дочь и молодая зазноба Виторгана стали подругами

28-летняя Нино и 23-летняя Полина вместе спели для Максима кавер на композицию Юрия Шатунова "Седая ночь". Виторган записал выступление любимых женщин и опубликовал в своем "Инстаграм". Спелись", – в шутку подписал видео артист.
Отметим, что ранее Максим Виторган вместе с детьми – Полиной, Даниилом и Платоном, а также возлюбленной Нино провел летний отпуск. Судя по соцсетям знаменитости, отдых был крайне удачным.
Напомним, минувшим летом Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман. Знаменитости появились вместе на светском мероприятии и произвели фурор. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных не смущает. Не против этих отношений и мать Нино – актриса Ия Нинидзе.
"Я только за! Я и маму Максима – Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом – Эммануилом Виторганом прекрасно знакома", – рассказала журналистам возможно будущая теща Максима Виторгана.
Ия Нинидзе также подчеркнула, что Нино удалось сохранить хорошие отношения со своим бывшем мужем – актером Кириллом Плетневым. Актриса всегда рада видеть в доме экс-зятя.
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