Рудковская увезла малолетнего сына работать в Италию

В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре Яна Рудковская и Саша Плющенко завтракают на открытой веранде кафе.
Юный фигурист заказал себе яичницу, круассаны и апельсиновый сок. Его мама ограничилась яичницей с грибами и свежими томатами, фруктами и чаем.
Яна Рудковская привезла шестилетнего сына не отдыхать, а работать. Мальчик будет участвовать в ледовом шоу. "Мы уже завтракаем в Риме и готовимся к нашему шоу Opera on ice, которое пройдет 4 и 5 октября", – написала Яна Рудковская под фото.
Ранее сообщалось, что Саша Плющенко исполнит программу под названием "Кармен", с которой его отец Евгений Плющенко выступал в Ванкувере. Наследник прославленного фигуриста уже может показать двойной прыжок.
Отметим, что за спортивными успехами сына Яны Рудковской стоит тяжелый ежедневный труд. Шестилетний Саша не понаслышке знает, что такое изнурительные тренировки и ранние подъемы. Плющенко-младший катается под предводительством своего знаменитого отца.
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